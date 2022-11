Fluminense ganha do Ceará e conquista vaga na Libertadores

O Fluminense venceu o Ceará por 1 a 0 na noite de ontem (31), na Arena Castelão. Com o resultado, o Tricolor garantiu uma vaga na próxima Libertadores. O clube alcançou a marca de 61 pontos e disputará o torneio continental pela terceira vez consecutiva. O Vozão, por sua vez, segue na zona de rebaixamento com 34 pontos.

VEEEEEEEENCE O FLUMINENSEEEEEEE! Com gol de Germán Cano, o #TimeDeGuerreiros vence o Ceará por 1 a 0 e está classificado para a Libertadores 2023! NEEEEEENSEEEEEEE 🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺 pic.twitter.com/4h5kts1qYF — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 1, 2022

O triunfo foi construído com gol de Cano, que alcançou marcas históricas pelo clube das Laranjeiras e na competição. Este foi o 21º gol do argentino no Brasileiro e o 39º do centroavante na temporada. Desta forma, Cano passou a dividir o topo da artilharia do Fluminense em uma mesma temporada no século, ao lado de Magno Alves, e igualou Aristizábal como o estrangeiro com mais gols em um mesmo Brasileiro de pontos corridos.

O Fluminense manteve a estrutura do time que vem atuando nas últimas rodadas, com André, Martinelli, Yago e Ganso no meio de campo. O time iniciou com certa dificuldade, mas logo começou a achar espaços e criar chances, principalmente com Cano.

O Fluminense só garantiu a vitória aos 26 minutos do segundo tempo, quando Arias chutou para gol e Cano desviou de primeira para enganar o goleiro João Ricardo.

Próximo compromisso

O próximo compromisso do Fluminense será no sábado, dia 5, às 16h30, contra o São Paulo. No mesmo dia, o Ceará visita, às 20h30, o Corinthians, na Neo Química Arena. Ambas as partidas são válidas pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

