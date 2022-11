Dia de Finados: vendas apresentam baixa movimentação

A venda de flores para as homenagens ao Dia de Finados começou desde a última sexta-feira (28), com preços diferenciados em cada região da Capital. Uma pesquisa desenvolvida pela Procon-MS (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor) detectou uma variação de até 500% nos preços das flores, que vão de R$ 2 até R$ 130 em diversas floriculturas da cidade.

Para o jornal O Estado, a vendedora Eliane Aparecida de Castro, 50, disse que desde o dia 29 de outubro já iniciou suas vendas no local, mas que o movimento até a manhã de ontem (31) seguia baixo. Mesmo assim, pontua que está animada para que seja uma data que traga boas vendas para ela.

“Estamos vendendo, devagar estão saindo alguns vasos, espero um movimento bom já no dia primeiro. Tenho vasos de R$ 2 até R$ 50, eu mesmo que monto cada vaso. Minha família já vende flores aqui desde a época de chão batido do Santo Amaro, então passado de geração pra geração”, disse Elaine.

Quem também confirmou a baixa procura pelas flores, foi Edmaria Lucia Lopes, 42, que contou que já monta sua barraca desde o ano passado e espera que o movimento aumente, até mesmo antes do Dia de Finados

“Comecei hoje, vendi bem pouco no início da manhã para algumas pessoas que já estão vindo visitar seus entes queridos. Tenho flores de R$ 10 a R$ 30, ano passado eu vendi bem, mas vim somente no dia do feriado mesmo, neste ano vim dois dias antes, mas achei o movimento meio fraco ainda. Espero que aumente pra compensar o trabalho que temos pra confeccionar os vasos”, contou a vendedora.

