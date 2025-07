Fluminense e Palmeiras estreiam nesta sexta no Mundial de Clubes em busca de vaga na semifinal

O Campeonato Mundial de Clubes retorna nesta sexta-feira (4) com emoção em dose dupla para o torcedor brasileiro. Fluminense e Palmeiras entram em campo nos Estados Unidos buscando vagas nas semifinais do torneio internacional.

O primeiro compromisso do dia será do Fluminense, que enfrenta o Al-Hilal às 15h (horário de MS), em Orlando. A equipe carioca, comandada por Renato Portaluppi, vai a campo com uma escalação que mescla juventude e experiência, com nomes como Thiago Silva na zaga e Germán Cano no ataque. A provável formação tricolor tem: Fábio; Ignácio (ou Canobbio), Thiago Silva e Freytes; Samuel Xavier, Martinelli, Bernal, Nonato e Fuentes; Arias e Cano.

Mais tarde, às 21h, será a vez do Palmeiras encarar um desafio conhecido: o Chelsea, da Inglaterra, na Filadélfia. O confronto é uma reedição da final do Mundial de 2021, quando o clube inglês venceu o Verdão por 2 a 1 na prorrogação. Agora, o time de Abel Ferreira tenta reescrever essa história. A provável escalação alviverde conta com: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Mauricio; Estêvão, Allan e Vitor Roque.

Os vencedores desses dois confrontos se enfrentam em uma das semifinais do torneio. A outra chave será definida neste sábado (6), com os duelos entre Paris Saint-Germain x Bayern de Munique e Real Madrid x Borussia Dortmund.

As partidas do Mundial de Clubes serão transmitidas ao vivo pelos canais Globo, SporTV, Cazé TV (YouTube) e Dazn. Além do Mundial, o dia também conta com rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Às 18h, o Coritiba recebe o Volta Redonda com transmissão pela ESPN.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais