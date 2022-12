Fluminense deseja renovar com Nino e Jhon Arias

O Fluminense anunciou uma série de reforços nesta semana. Com isso, a diretoria vê o elenco praticamente fechado para o primeiro semestre. No entanto, os dirigentes tricolores ainda querem definir algumas situações. As principais são as renovações de contrato do zagueiro Nino e do atacante Jhon Arias.

Ambos estão sob contrato, mas são especulados nas últimas janelas de transferências. O pensamento é aumentar o valor da multa rescisória para conseguir negociar os jogadores por melhores condições.

A renovação de Nino deve ser definida na reapresentação do elenco, em janeiro. Já com Arias, o Fluminense ainda quer adquirir o restante de seus direitos econômicos para poder estender seu vínculo.

Acerto com ex-Palmeiras

Sem espaço no Palmeiras, o lateral esquerdo Jorge foi anunciado como reforço do Fluminense na quinta-feira (22). O jogador chega ao Tricolor Carioca por empréstimo até o fim de 2023.

Contratado pelo Palmeiras em 2021 para brigar pela titularidade, Jorge não conseguiu destaque na equipe de Abel Ferreira. Na reserva de Piquerez, pouco aproveitou as oportunidades na ausência do uruguaio e terminou 2022 como terceira opção na lateral- -esquerda, atrás também do jovem Vanderlan, formado na base do clube.

No Palmeiras, Jorge também viveu problemas com a torcida. Em maio deste ano, o jogador chegou a ser ameaçado e teve o vidro lateral do seu carro danificado ao chegar para um treino na Academia de Futebol.

Nesta temporada, Jorge disputou 24 partidas, sendo 18 como titular e seis como reserva. Vestindo a camisa 6, o jogador não marcou gols e também não deu assistências pelo Verdão. Na sua chegada ao Fluminense, o jogador citou o apoio da torcida tricolor.

“Venho para ganhar títulos, algo que a torcida tanto espera. Cada treino e cada jogo vou entrar com esse espírito e essa vontade de vencer para chegar no final de campeonatos importantes dando alegrias à torcida tricolor”, disse o lateral esquerdo Jorge.

