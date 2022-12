Shows e Rota Bioceânica: destaques da Expogrande 2023

O retorno dos shows, debates para a economia e agronegócio, assuntos diretamente ligados ao novo corredor bioceânico, vão marcar a Expogrande 2023 que acontecerá entre os dias 14 e 23 de abril para o Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande (MS). O anúncio foi feito pelo presidente da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Su), Guilherme Bumlai.

Para ano que vem a expectativa é atrair um público e 100 mil pessoas e movimentar R$ 150 milhões durante os 11 dias da Expogrande. “O agronegócio é nossa locomotiva. A feira mexe com toda a economia local, mexe com o turismo, atrai gente até de fora do Estado para esta que já foi no passado a segunda maior feira agropecuária do País. E é esse status que estamos procurando recuperar”, afirma o ruralista.

Mato Grosso do Sul ficará mais próximo dos mercados asiáticos, por conta da Rota Bioceânica que promete tornar os produtos sul-mato-grossenses mais competitivos. De suma importância para o escoamento da produção agrícola de MS, o Corredor Bioceânico liga os oceanos Atlântico e Pacífico, e permite a conexão viária do Centro-Oeste brasileiro aos portos de Antofagasta e Iquique (Chile), passando pelo Paraguai e Argentina.