Bombeiros socorrem 2º cadeirante atropelado do dia na Capital

Uma mulher de 59 anos, cadeirante, foi socorrida na tarde desta quinta-feira (9), após ser atropelada por um motociclista de 22 anos. Conforme o Corpo de Bombeiros, a mulher que estava em cadeira de rodas estava trafegando no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua 14 de Julho, no Centro de Campo Grande, quando foi atingida.

Em entrevista, o motociclista disse que o semáforo estava aberto para os veículos quando ele a atingiu. Ele contou ainda que comprou a motocicleta modelo Honda CG 160cc no começo desta semana e atingiu a cadeirante a 50 km/h. A velocidade é o limite de velocidade da Avenida Afonso Pena. “Eu comprei a moto na segunda-feira e estava indo transferir para o meu nome. O sinal estava aberto para mim”, falou.

Segunda vez – Hoje mais cedo, na manhã desta quinta, um cadeirante de 51 anos foi atropelado por um carro que invadiu a preferencial na Rua Arquiteto Vila Nova Artigas, próximo ao Parque Ayrton Senna, no Bairro Aero Rancho, em Campo Grande. A vítima bateu a cabeça no asfalto, foi socorrida pelos bombeiros consciente e orientada e encaminhada para receber atendimento médico.

Conforme apurado pela redação, o acidente aconteceu às 9h desta quinta-feira (9). Imagens de câmera de segurança flagraram o momento em que o carro de cor preta atropelou o cadeirante, que rolou no asfalto após o impacto. Veja vídeo: