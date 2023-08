Flamengo se salva com pênalti no fim e empata com São Paulo

Flamengo e São Paulo empataram em 1 a 1 neste domingo (13), no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida marcou protestos da torcida do Flamengo contra a diretoria antes, durante e após o apito final.

Lucas Moura, aos 38 minutos do primeiro tempo, marcou para o São Paulo e Pedro, aos 50 minutos do segundo tempo empatou para o Flamengo.

A partida também marcou a estreia de James Rodríguez com a camisa do São Paulo.

Com o empate, o Flamengo ficou na 3ª posição com 32 pontos, já o São Paulo foi para o 9º lugar do Brasileirão com 27 pontos.

Tanto Flamengo quanto São Paulo voltam a campo na quarta-feira (16), pelos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil. O Rubro-Negro recebe o Grêmio, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, e pode perder por até um gol de diferença para ir à final.

Do outro lado, o Tricolor recebe o Corinthians, às 19h30, no Morumbi, e precisa vencer por dois gols de diferença para ir direto à decisão.

Com informações da Folhapress