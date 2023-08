Semana começa com possíveis chuvas, mas tempo estabiliza ao longo dos dias

A semana começa com um cenário de previsões climáticas intrigantes em Mato Grosso do Sul. O estado da região Centro-Oeste do Brasil está prestes a experimentar uma mistura de temperaturas em ascensão e pancadas de chuva isoladas, com possíveis picos de calor extremo nas áreas norte e nordeste. Os dados fornecidos pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) revelam um panorama diversificado para os próximos dias.

A coordenadora do Cemtec, Valesca Fernandes, explicou que o atual padrão climático é resultado do avanço de um sistema de alta pressão pós-frontal. Este sistema está trazendo estabilidade à região, mesmo com a previsão de pancadas de chuva isoladas, particularmente no sul do estado. Isso indica que os cidadãos sul-mato-grossenses podem esperar uma semana com uma série de oscilações climáticas.

“O avanço desse sistema de alta pressão pós-frontal está sendo o responsável por manter a atmosfera relativamente estável, mesmo com as pancadas de chuva previstas. Porém, entre quarta e quinta-feira, a umidade relativa do ar deve atingir valores preocupantemente baixos, variando entre 10% e 30% em todo o estado. Portanto, recomendamos fortemente que as pessoas umidifiquem seus ambientes, mantenham-se bem hidratadas e evitem exposição direta ao sol durante os horários mais quentes e secos”, alertou Valesca Fernandes, meteorologista do Cemtec.

As temperaturas esperadas variam significativamente entre as diferentes regiões do estado. Na região sul, as temperaturas devem oscilar entre 13°C e 33°C. Já nas áreas norte, nordeste e sudoeste, os termômetros podem marcar entre 19°C e surpreendentes 38°C. Na capital, Campo Grande, as temperaturas devem ficar entre 18°C e 33°C. Os ventos predominantes devem ser de direção leste/nordeste, com velocidade média não ultrapassando os 60 km/h. No entanto, é importante estar atento, já que rajadas pontuais podem atingir velocidades ainda maiores.

Para o final da semana, a meteorologista Valesca Fernandes ofereceu um vislumbre intrigante do que está por vir. “De sexta-feira para sábado, podemos esperar uma mudança drástica no panorama climático. A chegada de uma nova frente fria ao estado provavelmente trará consigo chuvas e tempestades, além de uma queda significativa nas temperaturas”, adiantou Valesca.

Portanto, os moradores de Mato Grosso do Sul devem estar preparados para uma semana de mudanças climáticas rápidas e variadas, com um misto de calor intenso, chuvas isoladas e uma virada repentina para temperaturas mais amenas no horizonte. Estar ciente das previsões, tomar precauções de segurança e se adaptar às mudanças serão fundamentais para enfrentar essa semana meteorologicamente dinâmica.