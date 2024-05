Flamengo negocia a venda de Fabrício Bruno a clube inglês por R$ 83 milhões

O Flamengo negocia a venda do zagueiro Fabrício Bruno ao West Ham. O clube inglês fez uma proposta que gira em torno de 15 milhões de euros, cerca de R$ 83,6 milhões.

Fabrício Bruno tem contrato até dezembro de 2028. Ele renovou o vínculo com o time rubro-negro em janeiro deste ano.

As conversas começaram há cerca de dois meses. O jogador também recebeu contato de outro clube europeu, mas optou pelo West Ham.

O zagueiro é titular da equipe da Gávea desde o ano passado e forma dupla com Léo Pereira. Ele foi contratado em 2022, em transação que fez o Flamengo desembolsar R$ 15 milhões.

Fabrício Bruno foi convocado para a seleção brasileira recentemente. As atuações do jogador com a amarelinha chamaram a atenção do mercado.

A janela europeia abre no dia 14 de junho. Se o negócio for concretizado em breve, o zagueiro já deve se tornar desfalque do Flamengo.

O zagueiro já projetava a saída do clube há alguns meses. Antes de renovar, ele aguardou propostas de equipes de fora do país, mas nada o agradou na janela do começo do ano.

Depois da convocação, o estafe do jogador tinha confiança de uma proposta atrativa. A renovação aconteceu também por uma valorização salarial.

O Flamengo já sabia que podia perder Fabrício Bruno. O defensor se destacou em 2022 e, também por isso, o clube foi atrás de um nome de peso no mercado, contratando Léo Ortiz.

Com informações da Folhapress

