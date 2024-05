Chegada de frente fria a MS faz temperaturas despencarem

Mato Grosso do Sul se prepara para uma reviravolta climática nos próximos dias. A aproximação de uma frente fria promete derrubar as temperaturas, trazendo uma onda de frio que afetará principalmente a região sul do Estado.

De acordo com as previsões meteorológicas, municípios dessa área poderão registrar mínimas de até 4ºC na segunda-feira (27) e 3ºC na terça-feira (28).

Campo Grande, também sentirá os efeitos dessa frente fria. A cidade deve iniciar a próxima semana com temperaturas mínimas de 9ºC na segunda-feira e 8ºC na terça-feira, uma queda acentuada considerando os atuais 31ºC registrados nesta quinta-feira (23). Na sexta-feira (24), a máxima prevista é de 22ºC, com a temperatura caindo para 14ºC ao longo do dia.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) informa que o tempo começará a mudar entre esta quinta e sexta-feira, devido ao avanço de cavados e a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica. Esses sistemas meteorológicos provocarão aumento da nebulosidade, com possibilidade de chuvas e tempestades nas regiões sudoeste, centro-sul e pantaneira.

Além da queda de temperatura, há um alerta para hoje em relação a rajadas de vento significativas, que podem variar de 50 km/h a 70 km/h, especialmente nas regiões oeste e sul do Estado.

Em Ponta Porã, as máximas previstas para esta quinta-feira são de 28ºC, e em Amambai, de 29ºC. Contudo, ainda hoje, essas cidades devem experimentar uma queda para mínimas de 15ºC e 16ºC, respectivamente. Para sexta-feira, Dourados deve registrar uma mínima de 12ºC.

Outras cidades também verão mudanças significativas. As máximas de hoje são de 29ºC em Porto Murtinho, 31ºC em Bonito e Dourados, 32ºC em Três Lagoas e Paranaíba, e 33ºC em Aquidauana, Corumbá e Coxim. No entanto, as mínimas na segunda-feira (27) refletem o impacto da frente fria, com 4ºC em Ponta Porã, 7ºC em Sete Quedas, Bonito, Porto Murtinho e Dourados, 9ºC em Rio Brilhante, 11ºC em Corumbá, 13ºC em Coxim e 14ºC em Três Lagoas.

