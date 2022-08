Flamengo enfrenta Velez por vaga na final da Libertadores; confira provável escalação

O Flamengo entra em campo hoje (31), contra a equipe argentina Vélez, no estádio José Amalfitani. É o jogo de ida da semifinal da Libertadores e vale vaga na grande final da Libertadores. O rubro-negro chega embalado e como grande favorito no duelo.

O Flamengo tem a grande chance de chegar à terceira final da competição em quatro anos. Para isso, o técnico Dorival Junior espera que o clube consiga abrir vantagem fora de casa para decidir no Maracanã, na próxima semana.

O retrospecto é favorável ao Flamengo quando se trata dos hermanos. Em duelos oficiais e amistosos, o clube carioca disputou 111 partidas: 49 vitórias, 31 empates e 31 derrotas. O aproveitamento é de 53,4%, mas fica ainda maior se o recorte for apenas de jogos pela Libertadores.

São 65% de aproveitamento, sendo 10 vitórias em 19 jogos pela maior competição da América. Além de sete empates e somente duas derrotas do Flamengo para clubes da Argentina.

O Vélez chega à decisão após eliminar o River Plate e Talleres, entretanto o clube não esta bem no Campeonato Argentino: está em 27º, na penúltima posição, com uma vitória, nove empates e seis derrotas.

Já o Flamengo chega como talvez o principal favorito para levar a Libertadores. O time acumula goleadas e tem um elenco estrelado, capaz de levar todas as competições e ser o “bicho papão” em todas elas.

Provável escalação para Flamengo x Vélez

A tendência é de que a equipe seja a mesma que tem sido utilizada nos principais jogos das copas. A dúvida é se David Luiz iniciará o jogo. O zagueiro teve confirmada a hepatite, mas, como está se sentindo bem, viajou com a delegação e ficará em observação até a hora de a bola rolar.

Time provável: Santos, Rodinei, David Luiz (Fabrício Bruno), Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

