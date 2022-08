Fim de mês: veja a receita econômica de Macarrão alho e óleo com sardinha

O fim do mês de agosto chegou e com ele o salário também acabou. A vontade de comer uma comidinha caseira continua, mesmo que os ingredientes na geladeira estejam meio ‘escassos’ ? Veja aqui uma receita de macarrão alho e óleo com sardinha e comemore que o mês de agosto finalmente acabou!

Ingredientes:

1 pacote de macarrão

5 dentes de alho picados

2 colheres (sopa) de óleo de soja

1 lata de sardinha

Sal a gosto

Modo de Preparo:

Coloque meio litro de água e sal a gosto numa panela e coloque no fogo. Quando a água estiver fervendo coloque o macarrão, sempre mexer para não grudar. Quando o macarrão estiver mole retire do fogo e escorra a água.

Em seguida refogue os dentes de alho no óleo por alguns minutos. Misture o macarrão, o alho e as sardinhas, depois é só servir. Se preferir é possível reforgar as sardinhas juntamente com o alho para ficarem com mais sabor.

Receita por Cybercook.