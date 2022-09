Flamengo empata e perde oportunidade de se aproximar do Palmeiras

O Flamengo perdeu oportunidade de diminuir a distância para o líder Palmeiras ao ficar no 1 a 1 com o Ceará, na manhã deste domingo (4) no estádio do Maracanã. Após este resultado, o Rubro-Negro chegou aos 44 pontos, sete a menos do que o Verdão, que empatou em 2 a 2 com o Bragantino no último sábado.

Apesar de ter mais volume de jogo na primeira etapa, a equipe comandada por Dorival Júnior viu o Vozão abrir o placar aos 43 minutos com Jô. Na volta do intervalo, o comandante do Flamengo colocou em campo alguns dos titulares que começaram no banco (Pedro, Everton Ribeiro, Vidal e Matheuzinho). Com isso, a igualdade não demorou a vir, aos 7 minutos com Gabriel Barbosa.

Porém, Jô e Gabriel Barbosa não protagonizaram apenas lances positivos, mas ambos acabaram expulsos por atos indisciplinares. Agora o Flamengo se concentra na partida de volta das semifinais da Libertadores, contra o São Paulo na próxima quarta (7).

Com informações da Agência Brasil