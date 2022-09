Jovem morre atropelado por motorista embriagado em São Gabriel do Oeste

José Victor de Quadros Bom, de 21 anos, morreu logo após ser atropelado na saída da Fantasy, realizada no Parque de Exposições de São Gabriel do Oeste, na manhã deste domingo (04). Outras duas vítimas ficaram feridas e uma delas respira por aparelhos.

O motorista, de 28 anos, foi autuado pela Polícia Civil por homicídio culposo qualificado pela embriaguez, lesão corporal culposa qualificada pela embriaguez e conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool,

Conforme o site Idest, informações da Polícia Civil dão conta que o condutor do carro foi ultrapassar outro carro pelo acostamento e atingiu as vítimas. Populares que presenciaram o fato retiraram o condutor do veículo e o agrediram.

A Polícia Militar, após ser avisada do acidente, chegou ao local e deteve o condutor. No carro havia outros três ocupantes, todos ilesos. O condutor aceitou realizar o teste do etilômetro, que apontou 0,52 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

Estado grave

Uma das vítimas foi transferida em estado grave para Santa Casa de Campo Grande. “Está no Pronto-socorro da Santa Casa, inconsciente, sedado e intubado, respirando com ajuda de aparelho, em uso de medicações. Realizou exames laboratoriais e de imagem. No momento, aguarda avaliação da equipe de Cirurgia Geral”, informou a Santa Casa em nota enviada ao Idest.