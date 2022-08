Flamengo elimina Corinthians e vai a semi da Libertadores

O Flamengo esta classificado para as semis da Copa Libertadores. O rubro-negro venceu por 1 a 0 o Corinthians, na noite de ontem (9), pelo jogo de volta das quartas de final. No agregado, a disputa terminou 3 a 0 para o time de Dorival Junior.

O jogo no Maracanã foi mais equilibrado do que a ida, mas o Rubro-negro controlou a partir do gol de Pedro e avançou sem muitos sustos. Arrascaeta, mais uma vez, mostrou o porquê de ser um dos melhores jogadores da América. Assistência de cinema para Pedro marcar o gol da partida e uma série de outros bons passes.

Classificado, o Flamengo segue vivo em três frentes e aguarda o confronto argentino entre Talleres e Vélez Sarsfield, amanhã (10), para conhecer o próximo adversário na Libertadores. Já o Corinthians está forçado a reagir rápido para que a eliminação não tenha impacto também no Brasileirão e na Copa do Brasil.

Como foi o jogo

O Corinthians conseguiu um jogo equilibrado. Diferentemente do primeiro jogo, que foi mais um monólogo flamenguista, o time de Vítor Pereira tomou a iniciativa em certos momentos.

O Flamengo iniciou a partida disperso e deixando buracos no sistema defensivo. O time demorou a fazer a leitura de Willian, que flutuava entre os volantes e criava oportunidades. Entretanto, quando chegavam no ataque não era com muito perigo.

O Flamengo demorou a entrar no jogo, mas aos poucos conseguiu ter mais posse de bola e criou chances com Everton Ribeiro, Rodinei e Gabigol. O camisa 7 rubro-negro, inclusive, desfilou o bom futebol no Maracanã. O jogador foi o desafogo da equipe no primeiro tempo e quem mais encontrou soluções para levar o time ao ataque pela direita.

Mesmo precisando do placar, o Corinthians ainda não havia se lançado totalmente ao ataque. Entretanto, com a chegada da segunda etapa, isso mudou.

O os minutos iniciais do segundo tempo foram de uma leve pressão corintiana. Porém ai mora o perigo de jogar contra uma equipe qualificada como é o Flamengo. Em um contra-ataque, Arrascaeta achou belo passe, de três dedos. Pedro se esticou e, com o gol aberto, empurrou para dentro. 1 a 0 rubro-negro.

A situação do Corinthians piorou aos 22 minutos do 2º tempo, quando Bruno Méndez foi expulso por tocar com a mão na bola perto da área. Depois disso só o Flamengo atacou com perigo e assim administrou a vitória sem problemas.

Próximos compromissos de Flamengo e Corinthians

O Flamengo enfrenta o Athletico-PR duas vezes. A primeira acontece no domingo (14), às 16hrs (Brasília), em partida válida pelo Brasileirão. A segunda acontece quarta feira (17), às 21h30, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. O primeiro jogo terminou com um empate sem gols.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.