Flamengo e Palmeiras jogam pela sobrevivência nas oitavas da Copa do Brasil nesta quarta-feira

A Copa do Brasil promete fortes emoções na noite desta quarta-feira (6) com seis partidas que definirão os classificados às quartas de final. Os duelos de volta das oitavas começam a partir das 18h (horário de Mato Grosso do Sul), com destaque para Flamengo e Palmeiras, que entram em campo pressionados pela necessidade de vitória.

No primeiro compromisso da noite, o Flamengo enfrenta o Atlético-MG na Arena MRV, em Belo Horizonte. Após perder o jogo de ida por 1 a 0 no Maracanã, o Rubro-Negro precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente, ou por um para levar a decisão aos pênaltis. A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv e Premiere.

Já às 20h30, todas as atenções se voltam para o clássico paulista entre Palmeiras e Corinthians, que acontece no Allianz Parque, em São Paulo. O Timão venceu o primeiro confronto por 1 a 0 na Neo Química Arena, e o Verdão precisa reverter a vantagem diante da torcida para seguir na competição. Em caso de empate no placar agregado, a vaga será decidida nos pênaltis. O jogo terá transmissão pela Globo, Sportv, Premiere e Amazon Prime Video.

Outros confrontos desta quarta-feira

18h – Bragantino x Botafogo (Sportv e Premiere) – Botafogo venceu a ida por 2 a 0

18h30 – Athletico-PR x São Paulo (Amazon Prime) – São Paulo tem vantagem de 2 a 1

18h30 – Retrô x Bahia (Amazon Prime) – Bahia venceu o primeiro jogo por 3 a 2

20h30 – Fluminense x Internacional (Sportv, Premiere e Amazon Prime) – Fluminense tem vantagem de 2 a 1

Com confrontos equilibrados e times tradicionais em campo, a rodada promete agitar o cenário do futebol nacional e definir os rumos da reta decisiva da Copa do Brasil.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais