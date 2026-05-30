Flamengo e Corinthians entram pressionados em rodada decisiva do Brasileirão neste sábado

A 18ª rodada do Campeonato Brasileiro reserva confrontos importantes neste sábado (30), com destaque para os compromissos de Flamengo e Corinthians. As duas equipes entram em campo pressionadas por resultados recentes e buscam recuperação antes da pausa no calendário em razão da Copa do Mundo.

O primeiro grande duelo do dia será entre Flamengo e Coritiba, às 15h (horário de MS), no Maracanã. A partida terá transmissão pelo sportv e Premiere. Vice-líder da competição, o Flamengo tenta diminuir a distância para o líder Palmeiras após sofrer uma dura derrota por 3 a 0 justamente diante da equipe paulista, em pleno Maracanã, na rodada passada. Apesar do revés, o Rubro-Negro chega embalado pela classificação à fase seguinte da Libertadores com a melhor campanha da fase de grupos.

Do outro lado, o Coritiba vive momento positivo em seu retorno à elite do futebol brasileiro. Ocupando a sexta colocação, o clube paranaense sonha com uma vaga no grupo dos cinco primeiros colocados e na zona de classificação para a Libertadores.

Corinthians encara Grêmio em duelo direto na parte de baixo da tabela

Mais tarde, às 16h30 (de MS), Grêmio e Corinthians se enfrentam na Arena, em Porto Alegre, em partida com transmissão da Globo, ge tv e Premiere.

O Grêmio chega após empate diante do Montevideo City Torque pela Copa Sul-Americana, resultado que obrigou a equipe a disputar os playoffs da competição continental. No Brasileirão, o Tricolor ocupa a 14ª colocação, com 21 pontos.

O técnico Luís Castro também lida com problemas para montar a equipe. Weverton está a serviço da seleção, enquanto Pavon e Luis Eduardo seguem em recuperação de lesão.

Já o Corinthians tenta reagir após a derrota por 2 a 0 para o Platense, da Argentina, pela Libertadores. No Campeonato Brasileiro, o Timão aparece na 15ª posição, empatado em pontos com o próprio Grêmio, o que aumenta a importância do confronto direto.

O técnico Fernando Diniz deve utilizar força máxima, mas seguirá sem Memphis Depay e Jesse Lingard. Kaio César desponta como principal opção para formar o ataque ao lado de Yuri Alberto.

Outros jogos movimentam a rodada

Além dos confrontos envolvendo Flamengo e Corinthians, a programação deste sábado conta com mais três partidas pela 18ª rodada do Brasileirão:

– Athletico Paranaense x Mirassol, às 15h, na Arena da Baixada;

– Bahia x Botafogo, às 16h30, na Arena Fonte Nova;

– Santos x Vitória, às 19h, na Vila Belmiro.

Com disputas importantes tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela, a rodada promete movimentar a classificação do Campeonato Brasileiro e aumentar a pressão sobre equipes que ainda buscam estabilidade na competição.

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