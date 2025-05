Flamengo e Corinthians defendem vantagem e buscam vaga nas oitavas da Copa do Brasil nesta quarta-feira

A quarta-feira (21) será decisiva para Flamengo e Corinthians, que entram em campo com vantagem mínima para garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Ambos venceram os jogos de ida por 1 a 0 fora de casa e agora jogam diante de suas torcidas para confirmar a classificação.

O Rubro-Negro carioca recebe o Botafogo-PB no Maracanã, às 20h30 (horário de MS), precisando apenas de um empate para avançar. A equipe comandada por Filipe Luís venceu o jogo de ida em João Pessoa por 1 a 0, com gol de Pedro, e agora conta com o apoio da torcida para selar a vaga. A provável escalação do Flamengo tem: Matheus Cunha, Wesley (ou Varela), João Victor, Danilo, Ayrton Lucas, Evertton Araújo, Gerson, Matheus Gonçalves, Michael, Cebolinha e Pedro.

Também às 20h30 (de MS), o Corinthians recebe o Novorizontino na Neo Química Arena, em São Paulo. Com a vitória por 1 a 0 fora de casa, o time comandado por Dorival Júnior joga por um empate para seguir na competição. Apesar da vantagem, o Timão sabe que qualquer descuido pode custar a vaga.

A equipe deve ir a campo com: Hugo Souza, Félix Torres (ou Léo Maná), André Ramalho, Cacá, Fabrizio Angileri (ou Matheus Bidu), Raniele, José Martínez, André Carrillo, Igor Coronado (ou Breno Bidon), Romero (ou Talles Magno) e Yuri Alberto.

Além dos duelos envolvendo Flamengo e Corinthians, a noite reserva outras decisões pela terceira fase da Copa do Brasil:

18h – Fortaleza x Retrô (Sportv e Premiere)

18h30 – Aparecidense x Fluminense (Amazon Prime)

18h30 – Bahia x Paysandu (Amazon Prime)

20h30 – Atlético-MG x Maringá (Amazon Prime)

Vasco, São Paulo, Athletico-PR e CSA já estão garantidos nas oitavas. Os confrontos da próxima fase serão definidos em sorteio realizado pela CBF, com datas previstas entre fim de julho e início de agosto.

Rodada cheia também no futebol feminino. A 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino movimenta a quarta-feira com cinco partidas. Os jogos são:

14h – Bragantino x Fluminense (Sportv)

15h – São Paulo x Real Brasília (TV Brasil)

15h30 – América-MG x Corinthians (Sportv)

18h – Ferroviária x Juventude

18h – Grêmio x 3B da Amazônia

Pela Sul-Americano Feminino Sub-17, a Seleção Brasileira encara o Chile às 18h30, com transmissão do Sportv.

Onde assistir os principais jogos do dia

Copa do Brasil

– Fortaleza x Retrô: Sportv e Premiere

– Aparecidense x Fluminense: Amazon Prime

– Bahia x Paysandu: Amazon Prime

– Flamengo x Botafogo-PB: Amazon Prime

– Corinthians x Novorizontino: Sportv e Premiere

– Atlético-MG x Maringá: Amazon Prime

Brasileirão Feminino

– Bragantino x Fluminense: Sportv

– São Paulo x Real Brasília: TV Brasil

– América-MG x Corinthians: Sportv

Sul-Americano Sub-17 Feminino

– Brasil x Chile: Sportv

