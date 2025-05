Artesania vai promover uma oficina gratuita de Crochê Amigurumi

Estão abertas as inscrições para uma nova oficina gratuita do projeto Artesania aqui em Campo Grande: Crochê em Amigurumi. Realizadas pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, as aulas acontecem de 26 e 30 de maio no Centro Cultural José Octávio Guizzo e serão ministradas pela professora Alexandra Ferreira Sampaio Yrigoyen. As inscrições podem ser feitas aqui.

Amigurumi é uma técnica japonesa de crochê ou tricô que cria pequenos bonecos e figuras tridimensionais. O termo é uma combinação das palavras japonesas “ami” (que significa malha, tricô ou crochê) e “nuigurumi” (que significa boneco de pelúcia).

Esses bonequinhos podem ter diversas formas, como animais, personagens, alimentos ou objetos e são conhecidos por serem detalhados e fofos. A técnica é amplamente utilizada para fazer brinquedos, decoração e presentes artesanais.

Sobre a oficina

Realizado desde 2007 pela Fundação de Cultura, o projeto Artesania promove capacitações em todo o Estado e incentiva a criação de novos núcleos artesanais.

Aproveita as vocações regionais e preserva as culturas locais, aliando antigos saberes da produção a uma formação que capacita para o mercado.

Por meio das oficinas do Projeto Artesania já foram criados ou recuperados dezenas de núcleos de artesanato no interior, fomentando a expressão artística local e gerando renda.

Serviço: Oficina Crochê em Amigurumi ocorrerá entre os dias 26 a 30 de maio no Centro Cultural José Otávio Guizo, Rua 26 de agosto, 453, Centro de Campo Grande, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Link de inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/oficina-de-croche-em-amigurumi/2950227

Fundação de Cultura

