Fifa amplia sanções da CBF a jogadores por manipulação de jogos

A Fifa confirmou nesta segunda-feira (11) a ampliação de sanções impostas pela CBF a 11 jogadores envolvidos em casos de manipulação de partidas no futebol brasileiro.

A entidade internacional afirmou que “o presidente do Comitê Disciplinar da Fifa decidiu estender todas as sanções para ter efeito mundial”. Três dos 11 jogadores listados pela vida receberam proibição vitalícia para exercer qualquer atividade relacionada ao futebol.

A Fifa informou ainda que “continuará seus esforços contínuos para combater a manipulação de partidas por meio de uma variedade de iniciativas, que incluem o monitoramento dos mercados internacionais de apostas, o portal confidencial de relatórios da Fifa, o aplicativo Fifa Integrity, bem como várias atividades educacionais e de conscientização em todo o mundo”.

Veja as novas punições

Ygor de Oliveira Ferreira (proibição vitalícia)

Paulo Sérgio Marques Corrêa (600 dias a partir de 26 de maio de 2023)

Gabriel Ferreira Neris (proibição vitalícia)

Jonathan Doin (720 dias a partir de 16 de maio de 2023)

Fernando José da Cunha Neto (360 dias a partir de 16 de maio de 2023)

Eduardo Gabriel dos Santos Bauermann (360 dias a partir de 16 de maio de 2023)

Matheus Phillipe Coutinho (proibição vitalícia)

Mateus da Silva Duarte (600 dias a partir de 26 de maio de 2023)

André Luiz Guimarães Siqueira Junior (600 dias a partir de 26 de maio de 2023)

Onitlasi Junior Moraes (720 dias a partir de 16 de maio de 2023)

Kevin Joel Lomónaco (360 dias a partir de 16 de maio de 2023)

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.