Fifa abre investigação sobre a provocação da Sérvia ao Kosovo em vestiário

Em nota na manhã de hoje (26), a Fifa informou que abrirá uma investigação sobre a polêmica protagonizada pela seleção da Sérvia, sobre uma foto vazada no vestiário do estádio Lusail, onde uma bandeira supostamente colocada pela delegação, incomodou os suíços e também ao Kosovo. A cena aconteceu no intervalo do jogo do Brasil, na última quinta-feira (24), quando os serviços perderam por 2 a 0.

A foto vazada mostra o mapa do Kosovo coberto pela inscrição da bandeira sérvia e as palavras “sem rendição” escritas em albanês.

“O Comitê Disciplinar da Fifa abriu procedimentos contra a Associação de Futebol da Sérvia devido a uma bandeira exibida no vestiário na ocasião do jogo Brasil x Sérvia, realizado em 24 de novembro. Os procedimentos foram abertos com base no artigo 11 do Código Disciplinar da Fifa e no artigo 4 do regulamento para a Copa do Mundo 2022″, diz a nota divulgada pelo Globoesporte.com.

Ambos os países vêm a décadas mostrando hostilidade por conta de uma guerra na região dos bálcãs. Apesar de, oficialmente, a região fazer parte do território sérvio, a construção do país de Kosovo gerou polêmicas que giram a mais de 30 anos, desde do antiga Iugoslávia

A imagem da bandeira repercutiu negativamente na imprensa da região. De acordo com o site albanês “Gazeta Express”, um dos primeiros a divulgar a imagem, considerou o ato um “escândalo” e “contra as regras da Fifa”. O ex-ministro de relações exteriores do Kosovo Petrit Selimi criticou fortemente a atitude da seleção sérvia e cobrou respostas iediatas da Fifa.

– Sem política? A FIFA proíbe os times europeus de usarem a braçadeira One Love pelos direitos humanos. Mesmo assim, a Sérvia decorou seu vestiário com o mapa do Kosovo com a bandeira sérvia e uma frase de “sem rendição”. O Kosovo também é um membro da FIFA! Obsceno – publicou Selimi em suas redes.

