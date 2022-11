Plantão de vacinação segue até às 17h neste sábado

O plantão de vacinação desde sábado será realizado em três unidades de saúde, das 7h30 às 17h. Bebês de seis meses, pessoas com 20 anos ou mais que podem receber o segundo reforço e idosos poderão tomar as doses da vacina contra a Covid-19 e todas as doses de rotina seguindo o calendário de vacinação.

Para quem precisa atualizar a caderneta e colocar em dia as doses do imunizante contra a Covid-19 mas não consegue fazer durante a semana, devido o horário de funcionamento das unidades de saúde, por exemplo, terá o dia todo para ir até um dos pontos de vacinação.

O secretário municipal de saúde, José Mauro Filho, explica que o plantão serve para ajudar a população. “Sabemos da dificuldade de muitas pessoas, principalmente estas que estão recebendo o segundo reforço, de sair do trabalho um pouco mais cedo para se vacinar, por isso matemos os plantões de vacinação sem intervalo para o almoço”.

Para ele, é necessário que todos busquem pelo imunizante, para evitar que uma nova onda de casos positivos aconteça na Capital, repetindo o cenário vivido entre o final do ano passado e o início deste. “Novamente temos uma variante nova circulando, então não podemos dar chance ao vírus, nossa melhor ferramenta é a vacina”, conclui.

Confira onde se vacinar:

Unidades de saúde – 7h30 às 17h

Centro

UBS 26 de Agosto

Anhanduizinho

UBS Dona Neta

Bandeira

USF Moreninha

Leia também: