FFMS convoca dirigentes de clubes para organizar o Estadual sub-20

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), convocou na tarde de ontem (10), dirigentes de clubes interessados em participar do Campeonato Estadual Sub-20. Segundo a entidade, o objetivo da convocação é ter a primeira conversa antes de iniciar a organização do torneio.

Segundo a FFMS, a expectativa é que o Estadual sub-20 tenha entre 10 a 15 equipes participantes, visto que os atletas também poderão servir para os times que vão disputar a Segunda Divisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense.

O Estadual sub-20 dá vaga direta pata a Copa do Brasil e também para a Copa São Paulo de Futebol de 2024.

Seguindo a Rádio Esporte MS, equipes como do União ABC, Comercial, Operário, Náutico, Águia Negra, Costa Rica, São Gabriel, Ponta Porã, Dourados e Aquidauanense são apontados como certas, visto que estão na fase de buscar atletas para completar os seus times profissionais.

Quais são os requisitos?

I– Ser clube filiado, em condições legais e quites com suas obrigações estatutárias e financeiras junto a FFMS/CBF;

II – Termo de Responsabilidade de Participação na competição de 2023, devidamente assinado e reconhecido firma em Cartório;

III – Apresentação da autorização de utilização do estádio em que a equipe mandará as suas respectivas partidas;

IV – Contrato com empresa de prestação de serviço que garanta a presença de ambulância com desfibrilador ou documento de órgão público que mantenha a mesma garantia;

V – Contrato com empresa de segurança privada que garanta a presença de no mínimo 4 agentes.

