Exposição com obras ‘Humberto Espíndola’ segue aberta até amanhã

Para quem gosta de prestigiar a cultura e a arte sul-mato-grossense, esta é a última semana da exposição “Marco visita o MIS – Humberto Espíndola”, no (MIS) Museu da Imagem e do Som, em Campo Grande.

Por meio das obras, Humberto Espíndola retrata a história da cultura sul-mato-grossenses, a exposição conta com oito obras que retratam a divisão do estado e integram parte do acervo do MARCO (Museu de Arte Contemporânea).

Entre as obras expostas, sete foram pintadas em 1978 e fazem parte da série “Divisão de Mato Grosso” e uma remete ao seu assunto mais expressado, a bovinocultura.

Desde sua abertura, a exposição recebeu mais de 200 visitantes. Além das telas, a mostra conta com uma área interativa onde os visitantes podem saber mais sobre as obras e assistir uma entrevista com o artista.

Após a exposição, as telas retornarão para o acervo do Museu de Arte Contemporânea de MS, o Marco.

Serviço:

A exposição segue até sexta-feira (12), no Museu da Imagem e do Som, localizado na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, na Vila Carvalho. O horário de visitação é de segunda a sexta das 8h às 17h. A entrada é gratuita e aberta a todos os públicos.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.