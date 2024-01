Ferroviária x São Paulo: veja onde assistir ao jogo da Copinha

Ferroviária e São Paulo se enfrentam, nesta terça-feira (9), em partida válida pela terceira e última rodada do grupo 7 da Copinha. A bola rola às 18h15 (de MS), no estádio Doutor Adhemar de Barros, em Araraquara.

O São Paulo conquistou duas vitórias consecutivas, superando o Porto Vitória por 5 a 1 na primeira rodada e virando o placar para vencer o Carajás por 3 a 2. Atualmente, ocupa a segunda posição no grupo, empatado em pontos com o adversário desta terça-feira. Agora, a equipe almeja a liderança do grupo para garantir sua classificação para a próxima fase da Copinha.

Os dois times têm 6 pontos e já estão classificados à segunda fase. A Ferroviária entra em campo à frente nos critérios de desempate, com dois gols a mais de saldo, e se garante no topo do grupo em caso de igualdade no placar.

Ferroviária e São Paulo enfrentarão clubes do Grupo 8 na próxima fase. O Ceará já está classificado, enquanto Gama e Rondoniense fazem confronto direto pela outra vaga.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do sportv na TV fechada.

Leia mais: