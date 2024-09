Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul e Associação Juliano Valera criam projeto “gandula down”

A FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul) e a Associação Juliano Varela firmaram parceria que visa destinar vagas de gandulas nos jogos oficiais organizados pela federação, para pessoas com síndrome de down, alunos da Juliano Varela.

A Associação Juliano Varela é uma organização sem fins lucrativos e dedica-se à defesa dos direitos e ao atendimento de pessoas com deficiência intelectual, incluindo Síndrome de Down, Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD), Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Microcefalia e Transtorno do Espectro Autista (TEA). A associação atende principalmente crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade.

Segundo o presidente interino da FFMS, Estevão Petrallás, a parceria representa um marco importante na promoção da inclusão pelo esporte. “É uma oportunidade única para esses jovens vivenciarem de perto o esporte e participarem dos eventos esportivos. Eles serão orientados pela equipe de gandulas profissionais que já atuam nos nossos jogos”, afirmou.

O Presidente da FFMS valoriza as empresas que apoiam o esporte e a inclusão como é o caso da A3DG, que apoia o projeto inédito, sendo referência para outros Estados e países.

A cerimônia de assinatura da parceria ocorre na hoje (4), às 15h, na unidade II da Associação Juliano Varela, localizada na Rua Marquês de Pombal, 2220, no bairro Tiradentes. Além disso, será oficializado o patrocínio do projeto pela empresa A3DG.

