Vídeo mostra fumaça de incêndio em depósito de recicláveis tomando conta do céu na Capital

Incêndio de grandes proporções em depósito de recicláveis localizado na Rua Julio Verner, no bairro Vila Albuquerque, em Campo Grande, tem lançado fumaça preta para o alto que pode ser vista a quilômetros de distância.

Imagem gravada por motorista que passava pelo local mostra a nuvem bastante densa. Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local para controlar as chamas e evitar que o fogo se alastre ainda mais, uma vez que há casas em volta do local.

Não há informações sobre as causas do incêndio e nem de vítimas. Por conta do material inflamável, o fogo se espalhou rapidamente. De acordo com moradores, as chamas alcançaram mais de cinco metros de altura.

