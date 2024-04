Famílias se reúnem e prestigiam o 17º Jogos Urbanos Indígenas de Campo Grande

Centenas de famílias e atletas participaram neste domingo (28) da 17ª edição dos Jogos Urbanos Indígenas de Campo Grande no Parque do Sóter, região da Mata do Jacinto. A solenidade de abertura foi realizada com a participação de autoridades locais, incluindo a prefeita Adriane Lopes. Houve apresentações culturais, a tocha olímpica dos jogos, o canto do Hino de Campo Grande em linguagem Terena e o juramento.

O evento é promovido pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp). Serão disputadas ao longo do dia diversas modalidades esportivas, como Arco e Flecha, Lança, Atletismo, Cabo de Guerra, Futebol Society masculino e feminino, e Futsal.

Logo nas primeiras horas, diversas famílias de pelo menos 20 etnias indígenas da Capital chegavam ao local, onde faziam piqueniques sentados ao gramado e se preparavam para os jogos.

Tiago Francisco Pereira, de 17 anos, estava com os colegas para uma apresentação da etnia Terena. “Vim com os amigos e depois vamos jogar futebol”, disse.

O amigo, Israel Mendes, de 15 anos, estava animado e disse que treinou. “Vou jogar futebol society e meu time vem treinando desde o ano passado.”

O cacique da aldeia urbana Terena, Mailson Terena, informou que de sua comunidade participam 55 atletas. “Nossos atletas vão participar das seis modalidades. Para nós, o evento é muito importante, pois é tradicional em nossa cultura e prestigiado pelas outras populações indígenas da cidade.”

“Vemos nos jogos a cultura sendo transmitida de geração em geração. O incentivo para que os pequenos aprendam sobre os jogos indígenas é essencial. A Prefeitura está avançando com essas políticas de incentivo ao esporte, à educação e no fortalecimento do Conselho Indígena”, destacou a prefeita Adriane Lopes, antes de declarar a abertura oficial dos jogos.

Gecieli Camorna Rodrigues, de 30 anos, aproveitou para fazer renda extra vendendo refrigerante e vai jogou em um time de futsal feminino. “Minha filha toda mora Darci Ribeiro e me mudei para o Coronel Antonino, recentemente. Mas mesmo assim, continuo a interagir com todos e os jogos são uma maneira de lazer também para nós.”

Além da participação ativa nos jogos, as comunidades indígenas marcam presença nas torcidas, fortalecendo os laços culturais e o espírito esportivo. A organização dos Jogos Urbanos Indígenas é da Diretoria de Esporte e Lazer – DDEL e é coordenada pela Gerência de Organização de Eventos (GOE), em parceria com a Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos (SDHU).

Promovendo a integração e o talento esportivo das comunidades indígenas, o evento tem como objetivo celebrar entre os povos indígenas do município, valorizando o caráter educativo e comunitário e proporcionando o esporte nas aldeias.

No período da tarde, também houve diversas competições. Diego Delgado da Silva, é pedreiro e aproveitou o momento de lazer.

“Os jogos são incríveis. A gente entra na brincadeira com amigos, família e conhecidos. É a terceira vez que participo e ano passado nosso time foi campeão no Cabo de Guerra e no futebol. Esse ano, não fomos tão bem, mas o que importa é participar”.

Niele Gaioso, de 22 anos, é da etnia Terena e diz que adora futsal. “Ano passado fomos campeãs e estamos lutando para sermos esse ano também.”

Adielisson da Silva, de 21 anos, participou de algumas modalidades dos jogos e afirma que é o segundo ano em que participa. “Sou da etnia Terena, e somos empenhados em todas as competições. Os jogos são uma oportunidade de confraternização e todo mundo se diverte.”

Ivanês Gonçalves pegou a medalha de arco e flecha representando o vencedor da comunidade Água Funda. “Os jogos são importantes para a integração dos povos Terena. A competição traz união, força e resgata a nossa cultura”.

Vencedores

O Troféu de 1° lugar geral foi entregue à equipe com maior pontuação.

Também foram entregues medalhas aos atletas classificados em 1º, 2º e 3º lugar.

Participaram da edição as comunidades: Água Bonita, Darci Ribeiro, Parawá, Marçal de Souza, Estrela do Amanhã, Novo Dia, Água Funda Upê Noty, Peyo Kaxe, Jardim Inapólis, Tarsila do Amaral, Vivendas do Parque, Nova Canaã, Portal Caiobá, Ceramista, Roda Velha, Novo Dia, Vila Terena, Noroeste, Jardim Anache e Acadêmicos Indígenas.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande

