Fim da era Crefisa? Leila já admite perder patrocínio máster no Palmeiras

Leila Pereira, presidente da Crefisa e da Faculdade das Américas, já admite a pessoas próximas que não será patrocinadora máster do Palmeiras na próxima temporada.

A mandatária do Palmeiras sabe que não conseguirá competir com as cifras praticadas com a entrada das casas de apostas no futebol brasileiro. O atual contrato de Crefisa e FAM rende R$ 81 milhões fixos por temporada ao Palmeiras, podendo chegar a R$ 120 milhões pelas metas atingidas por conquistas de títulos.

Acordo com a Crefisa e FAM, quando assinado, era o melhor acordo de patrocínio do futebol brasileiro, mas ficou defasado com a entrada das “bets” no mercado. O Corinthians anunciou neste ano um acordo de R$ 120 milhões por temporada com a Vai de Bet, e o Flamengo fechou com a Pixbet por R$ 85 milhões.

Além disso, o acordo firmado em 2019 deu exclusividade às empresas de Leila Pereira na camisa do Alviverde – enquanto os rivais podem negociar outros espaços na camisa com outras marcas para deixá-la ainda mais valiosa.

Leila irá resolver o assunto até o começo do segundo semestre de 2024. O Palmeiras terá uma concorrência pelo patrocínio máster da camisa, como foi com o uniforme. O clube irá avaliar os valores e as propostas que irá receber, e a melhor oferta será escolhida. O contrato com a Crefisa e a FAM se encerra em dezembro, quando haverá eleição no clube.

O Palmeiras ainda não recebeu nenhuma proposta oficial, mas a Esportes da Sorte e a Pixbet já demostraram interesse pelo patrocínio máster. A Esportes da Sorte fechou com o Palmeiras o patrocínio máster do time feminino por R$ 18,5 milhões por ano. A empresa também que fazer parte do masculino.

Leila teve exclusividade nos uniformes do Palmeiras nos últimos anos, mas isso não significa que ela fará o mesmo com o novo patrocinador máster do clube.

O Flamengo, por exemplo, fechou com diversos patrocinadores para sua camisa em 2024 e o valor dela já superou os R$ 220 milhões. O Rubro-negro vendeu o espaço das costas (Mercado Livre), meião (Zé Delivery), manga (Kwai), barra traseira (Assist card), short (ABC), número (Tim), omoplata (BRB) — além do máster (Pixbet) e fornecedor de material (Adidas).

A Crefisa e a FAM podem aparecer em lugares de menor destaque no uniforme, atualmente elas são as únicas marcas presentes no uniforme do Palmeiras e todas elas por um único valor.

Com informações da Folhapress, por Flavio Latif