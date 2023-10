Etapa Campo Grande da Fórmula Truck será em novembro

Após 7 anos longe de Mato Grosso do Sul, a maior categoria de caminhões do país, a Fórmula Truck, volta para Campo Grande. A etapa está marcada para os dias 10, 11 e 12 de novembro, no Autódromo Orlando Moura. Até o momento, a organização não abriu a venda de ingressos, que deve acontecer no início do próximo mês.

A última vez que Campo Grande teve corridas de Fórmula Truck foi em 2016. A etapa Campo Grande é a sétima e penúltima do campeonato de 2023, que promete entregar emoção aos apaixonados pelo automobilismo nacional.

A última corrida da categoria Truck em Mato Grosso do Sul foi em 2019, pela Copa Truck, durante a pandemia de covid-19. O campeonato foi montado após um racha entre pilotos da Fórmula Truck que migraram para a Copa Truck para abrigar os dissidentes. Desde então, Campo Grande estava fora do calendário nacional.

