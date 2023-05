Estadual Sub-20 começa em julho com 15 clubes confirmados

O Campeonato Estadual Sub-20 já tem data de início para o fim de julho. De acordo com a organização, 15 clubes já estão confirmados na competição e o campeão será o representante de Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil de 2024.

Ainda conforme o regulamento da competição, há chance de mais duas vagas serem abertas para a Copa São Paulo de Futebol de Júnior.

Segundo a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, o Estadual Sub-20 inicia no dia 24 de julho.

Acompanhe abaixo os clubes representantes da competição.

Os jogos:

24 de junho

Dourados

Sete de Setembro x Dourados

Dois Irmãos do Buriti

Seinter x União ABC

Aquidauana

Aquidauanense x Grêmio Santo Antônio

São Gabriel Do Oeste

São Gabriel – São Gabriel x Operário

Sidrolândia

Novo x Vitória

25 de julho

Caarapó

Operário AC x Águia Negra

