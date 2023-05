Corrida do Pantanal encerra inscrições com número recorde de participantes

As inscrições para a Corrida do Pantanal foram encerradas na tarde de ontem (23). De acordo com a organização, foram 20 mil vagas preenchidas e 15 mil inscritos, em cinco dias após o lançamento do evento. Mais de 10 mil participantes se inscreveram em menos de 24 horas, fazendo com que o evento seja um dos mais importantes de Mato Grosso do Sul.

Segundo o presidente da FIEMS, Sérgio Longen se mostrou surpreso com a quantidade de inscritos tão rapidamente “Nós vamos trabalhar agora para ver se a gente consegue ampliar minimamente esse número de inscrições em breve. Não é uma certeza, vamos avaliar as condições para ver se conseguimos de forma legal e com segurança para todos ampliar o número de corredores”, prometeu.

A Corrida do Pantanal está marcada para o dia 8 de outubro de 2023. Serão rês percursos: 5, 7 e 15 quilômetros. Todos os inscritos que completarem a prova vão participar do sorteio de um automóvel e três motocicletas 0km. A competição foi dividida nas seguintes categorias: indústria (masculino e feminino), geral (masculino e feminino), pessoas com deficiência (visuais) e cadeirantes (masculino e feminino), elite A e B.

