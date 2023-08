Estadual Série B começa em outubro com retorno do Corumbaense ao futebol de MS

A segunda divisão do Campeonato Sul-mato-grossense vai começar no dia 15 de outubro. Segundo a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), a expectativa é que os dois mais bem colocados subam para a Série A, do Estadual em 2024.

Durante dois meses, a competição, organizada pela FFMS, teve a sua fórmula modificada por conta de desistências. A grande novidade para o Estadual, série B, é o Corumbaense que cumpriu a suspensão imposta pelo Tribunal de Justiça Desportiva por escalação de um jogador de forma irregular.

Formato de classificação.

Segundo a organização do Estadual, a competição de 2022 terá formato diferente de outras edições. Desta vez, serão sete clubes em turno único, e fase de mata-mata. Os quatro melhores da tabela vão à semifinal e jogam no cruzamento olímpico de 1ºx4º e 2ºx3º.

O time de melhor campanha na primeira fase, decidirá em casa as fases finais. Se houver empate no agregado, disputa de pênaltis. As duas equipes finalistas conquistam diretamente o acesso para o Campeonato Sul-Mato-Grossense Série A de 2024. A outra vaga a ser aberta pode surgir de uma possível parada no profissionalismo do time da SERC Chapadão. Com o falecimento do presidente João Félix, ainda existe a incerteza do time em disputar o campeonato sul-mato-grossense no próximo ano.

Os clubes participantes são:

Corumbaense (Corumbá)

Águia Negra (Rio Brilhante)

Misto (Três Lagoas)

São Gabriel (São Gabriel do Oeste)

União ABC (Campo Grande)

Náutico (Campo Grande)

Portuguesa (Campo Grande)

Corumbaense de volta ao futebol sul-mato-grossense.

O tradicional clube de Mato Grosso do Sul, o Corumbaense, foi punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul (TJD-MS), no dia 11 de março de 2020, com perda de 16 pontos e mais a multa de R$ 500, por escalação irregular do lateral-esquerdo Vandinho, em três partidas da competição. Com isso, o time foi rebaixado.

Abertura

Os jogos que abrirão o Estadual Série B, serão:

Náutico x Corumbaense (Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande)

São Gabriel x Portuguesa (Estádio Gramadão, em São Gabriel do Oeste)

Águia Negra x Misto EC (Estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante)