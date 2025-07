Escolares MS começam hoje em Campo Grande

A etapa dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul começa nesta sexta-feira (25), em Campo Grande, para atletas de 12 a 14 anos. A competição segue até 10 de agosto e reúne estudantes de 63 municípios, distribuídos em três blocos de modalidades individuais e coletivas.

Na primeira etapa, que vai até segunda-feira (28), entram em disputa os atletas de natação, xadrez, atletismo, judô, badminton, ginástica artística, tênis de mesa, wrestling e karatê. As provas serão espalhadas pela capital. O atletismo no Parque Olímpico Ayrton Senna; a natação no Rádio Clube Cidade; o judô no Ginásio Guanandizão; o badminton e o futsal no Ginásio Moreninho; a ginástica artística no CEFAT; o karatê no Colégio Tic Tac; o xadrez e o tênis de mesa no Nipo Centro; e o wrestling na RA Academia Fitness e Combat.

De 29 de julho a 4 de agosto, será a vez das disputas coletivas de volei e futsal, com equipes das 1ª e 2ª divisões. O terceiro e último bloco, entre os dias 5 e 10 de agosto, inclui os torneios de basquete, handebol, também em duas divisões, e vôlei de praia.

As atividades acontecem nos períodos da manhã, das 8h às 12h, e da tarde, das 14h às 17h. A cerimônia de abertura oficial está marcada para 4 de agosto, às 16h, na Concha Acústica Helena Meirelles, com a presença dos participantes do terceiro bloco.

Campo Grande já havia sediado, nos dias 5 e 6 deste mês, a competição de atletismo da categoria 15 a 17 anos. Os jogos são classificatórios para o JEB’s (Jogos Escolares Brasileiros), que acontecem entre 5 e 28 de outubro em Uberlândia, Minas Gerais.

Mellissa Ramos