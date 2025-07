Agenda Cultural: Shows nacionais, festival de cinema e espetáculos no interior marcam o fim de semana

Mês de julho está na reta final, mas ainda dá tempo de curtir a quermesse Fogueira de Ayrá

Festa Junina da UCDB

Três dias de muita música, diversão e comidas típicas. A Festa Julina da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) será realizada nos dias 25, 26 e 27 de julho repleta de atrações para toda a família. Toda estrutura está montada no gramado do estacionamento do bloco B do campus Tamandaré.

Para os dias 25 e 26, os ingressos estão a venda. Na sexta-feira sobe ao palco a dupla Danilo & Davi; no dia seguinte, será a vez de Henrique & Juliano. O público em geral pode adquirir os ingressos em pontos físicos, como a barbearia A Banca Santa Fé, ou de forma on-line. Para o show do dia 25, a venda é pelo Blacktag; para o show do dia 26, as vendas acontecem na plataforma Guicheweb. A abertura dos portões será às 19h.

No dia 27, a entrada será gratuita, a partir das 15h. Os shows confirmados são de Patrícia & Adriana, que voltam a se apresentar na maior festa junina universitária da região Centro-Oeste, além de Fred & Victor.

Shows

Esta será a 15ª edição da Festa Junina da UCDB, que reúne as tradicionais comidas e bebidas vendidas em barracas comandadas pelos acadêmicos com shows nacionais. Pelo palco da UCDB já passaram nomes como Jorge & Mateus, Gusttavo Lima, Zé Neto & Cristiano, Marcos & Belutti, João Bosco & Vinícius, sempre com sucesso de público e animação.

Nesta edição de 2025, será a vez de uma das maiores duplas do Brasil: Henrique & Juliano, campeões de reproduções nos streamings, conforme ranking da Billboard 2025. Seus shows arrebatam multidões; somente no Youtube, são mais de 5 bilhões de acessos aos sucessos dos irmãos de Tocantins.

Já Danilo & Davi estão estourados nas rádios com o sucesso “Apaga, apaga, apaga”. Os dois trilharam o caminho das composições antes de se unirem como cantores. Danilo é autor de sucessos como Eu sei de cor (Marília Mendonça), 10% (Maiara e Maraísa), 5km (Henrique e Juliano), Expectativa x realidade (Matheus e Kauan); Já Davi, escreveu Seu brilho sumiu, sucesso nas vozes de Mari Fernandez e Israel e Rodolfo).

O evento é uma realização da UCDB em parceria com a Dut’s Entretenimento.

Festival de Cinema Bonito CineSur

Entre os dias 25 de julho e 2 de agosto, Bonito (MS) sedia a terceira edição do Bonito CineSur – Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito, considerado o festival de cinema mais querido do sul da América Latina. Com uma programação gratuita e diversa, o evento reúne longas e curtas-metragens, documentários, animações, dramas e comédias vindos de países como Brasil, Argentina, Peru, Chile, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Uruguai, Paraguai e Equador, além de coproduções internacionais. As obras abordam desde narrativas pessoais até questões sociais e ambientais urgentes, com o objetivo de encantar públicos de todas as idades e promover o intercâmbio cultural sul-americano.

Sexta-feira (25)

Espetáculo “Seco” Grupo Fulano di Tal

O espetáculo Seco estará em cartaz nesta sexta (25) e sábado (26/07), sempre às 20h, no Espaço Fulano di Tal, com entrada gratuita localizada na R. Rui Barbosa, 3099 – Centro. Em cena, os atores Douglas Caetano e Edner Gustavo dão vida a uma performance intensa e sensível que reflete os afetos vividos durante o isolamento social, atravessando emoções como amor, dor, desejo e medo. Com direção e sonoplastia de Marcelo Leite e operação de luz de Breno Lucas, SECO propõe um recorte artístico do período pandêmico e convida o público a pensar sobre o presente. Atenção: o espetáculo utiliza luzes estroboscópicas; pessoas fotossensíveis devem optar pelas últimas fileiras.

Egbé Periférico – Vozes que Refletem Orixás

às 19h, o Slam Camélias sobe ao palco do Teatro Prosa, no Sesc Cultura, com o espetáculo “Egbé Periférico – Vozes que Refletem Orixás”. A apresentação integra a programação da Arapuca Literária – Semana Sesc de Literatura e propõe uma experiência poética e sensorial que une ancestralidade, espiritualidade e vivências negras e indígenas por meio da poesia falada. A entrada é gratuita, com retirada antecipada de ingressos pelo Sympla. As vagas são limitadas e o teatro prosa está localizado na Rua Anhanduí, 200 – Centro.

Sábado (26)

Arapuca Literária – Semana Sesc de Literatura

Dentro da programação da Arapuca Literária – Semana Sesc de Literatura, o Sesc MS apresenta o espetáculo infantil “No baú tem histórias”, com a Trupe Teatro de Brincar. A apresentação acontece no dia 26 de julho, às 16h, no Teatro Prosa (Rua Anhanduí, 200). Voltado para toda a família, o espetáculo traz um universo lúdico repleto de cores, música e narrativas da cultura popular brasileira, convidando o público a vivenciar a literatura com todos os sentidos. A classificação é livre e os ingressos são gratuitos, com retirada antecipada pelo Sympla. As vagas são limitadas.

Espetáculo Fluxo – Fátima do Sul

A Praça José Santana da Silva, em Fátima do Sul, a aproximadamente 239 quilômetros de Campo Grande, será palco do espetáculo teatral ‘Fluxo – Uma Viagem no Tempo’, da Produções XIII, com entrada gratuita e acessibilidade em libras, a partir das 16h30. Fluxo não é só uma apresentação, é uma viagem interativa em que o público decide os rumos da história. Três viajantes do tempo percorrem diferentes épocas da história de Mato Grosso do Sul e quem guia o trajeto é o espectador. O espetáculo também traz o diferencial de integrar o interprete de libras a cena, sendo parte da narrativa.

Fogueira de Ayrá

Neste sábado (26), Campo Grande recebe a 1ª edição da Fogueira de Ayrá, uma releitura das festas juninas/julinas a partir das religiões de matriz africana. Com música, dança, gastronomia e espiritualidade, o evento celebra a diversidade cultural e o sincretismo religioso do Brasil.A programação começa às 15h, em formato de rua, em frente à Casa de Santo Asé Efunṣola de Ajagunã (R. Marechal Câmara, 959 – bairro Seminário), com atrações como Flor de Pequi, DJ Renan Cruz, rodas culturais, espaço kids e muito mais. A entrada é gratuita.

Espetáculo Era uma vez… Pinocchio – Três Lagoas

Neste sábado, 26 de julho, às 17h, a Praça Senador Ramez Tebet, no centro de Três Lagoas, recebe o espetáculo infantil “Era uma vez… Pinocchio”, com entrada gratuita e classificação livre, recomendado para crianças a partir de 3 anos. A apresentação faz parte do programa Diversão em Cena, da Fundação ArcelorMittal, com apoio da Prefeitura de Três Lagoas e produção da Tríplice Cultural. Inspirado no clássico de Carlo Collodi, o musical tem 50 minutos de duração e será realizado ao ar livre, com recursos de acessibilidade em Libras e audiodescrição.

Domingo (27)

Arraiau Cãopira

Neste domingo (27) a Praça Regina, na avenida Coronel Ulisses de Lima com rua Silvio Romero, bairro Tiradentes, recebe o Arraiau Cãopira, festa beneficente em prol de Ongs e protetores de animais. Haverá comida típica, diversão com jogos de latas, pescaria, pula pula, bingo e leilão, concurso de fantasia de tutores no tema caipira, fantasia de cachorro tema livre, menor doguin e maior doguin. A música fica por conta de Rubia de Angelis e Banda Alzira’s. O evento começa às 9h e vai até às 18h.

Últimos dias da Roda Gigante

Quer ver Campo Grande por um ângulo privilegiado? Então aproveite os últimos dias da roda gigante, atração que leva o público para um passeio nas alturas. Com 22 metros de altura, a roda gigante proporciona uma vista exclusiva da ‘Cidade Morena’ e tem encantado o público. A atração, que fez sucesso em eventos como Lollapalooza e Oktoberfest e em 17 shoppings do Brasil, agora traz sua estrutura para o Shopping Campo Grande. Com capacidade para atender até 400 pessoas por hora, a roda gigante custa R$ 20 por pessoa.

5ª MOCCA – Mostra Cênica Casulo

Neste domingo, 27 de julho, a partir das 19h, acontece a 5ª MOCCA – Mostra Cênica Casulo, edição Leituras Dramáticas, no Casulo – Espaço de Cultura e Arte, localizado na Rua Reinaldo Bianchi, 398, no Parque Alvorada. A programação conta com as leituras dos trabalhos “Nossos Sonhos”, de Mariane Rodrigues, e “Pêndulo”, de Sailor Gama. A entrada é gratuita e o evento promete uma noite de muita arte e reflexão.

Stand Up Gio Lisboa

O comediante Gio Lisboa lança em 2025 o espetáculo “Fora da Plateia”, uma experiência imersiva inédita que promete transformar a forma de fazer comédia no Brasil. Com início da turnê em março, Gio se apresenta em diversas cidades brasileiras e europeias, gravando ao vivo uma série que integra a cultura local e envolve o público diretamente. A proposta vai além do palco, com participação ativa da plateia, quadros especiais e até um “after show” exclusivo em algumas cidades, com música, rap e interação com os fãs. Diferente dos shows anteriores, “Fora da Plateia” conta com banda ao vivo, formada pelo DJ Wander e o guitarrista Gabriel Pinho, trazendo ainda mais energia e dinamismo à apresentação. O stand-up será realizado às 20h no Teatro Dom Bosco localizado na Av. Mato Grosso, 225. Ingressos no site ingressodigital.com.

Por Amanda Ferreira e Carolina Rampi