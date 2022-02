Erik Cardoso e Felipe Bardi dos Santos confirmam participação nos 100 m da Copa Brasil Loterias Caixa Indoor

Dois dos principais velocistas do país confirmaram participação nos 100 m da Copa Brasil Loterias Caixa Indoor. A competição acontece na tarde de domingo (6), no Centro Nacional Loterias Caixa de Desenvolvimento do Atletismo, em Bragança Paulista (SP).

Segundo a CBAT (Confederação Brasileira de Atletismo), Erik Cardoso e Felipe Bardi dos Santos, estão qualificados para a disputa do Campeonato Mundial Indoor de Atletismo, que será realizado de 18 a 20 de março, em Belgrado, na Sérvia.

O evento recebeu a inscrição de 77 atletas, de 23 clubes e oito Estados para a Copa Brasil Indoor. Os uruguaios Emiliano Lasa e Lorena Aires estão entre os participantes como convidados.

(Com Assessoria)