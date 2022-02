Brasil ganha do Uruguai por 2 a 1 e se classifica para as semifinais da Copa América de Futsal

O Brasil ganhou por 2 a 0 do Uruguai, e se classificou para as semifinais da Copa América de Futsal, na quinta-feira (3), na Arena SND, em Assunção (PAR). A campanha brasileira na fase de grupos encerrou com quatro vitórias; 14 gols marcados, apenas três sofridos e o primeiro lugar do Grupo A garantido.

Segundo a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), a Seleção de Futsal iniciou a partida impondo seu ritmo. A primeira fase terminou com 100% de aproveitamento e duela com a Argentina por uma vaga na final.

O duelo da semifinal contra os argentinos será no sábado (5), às 18h30, na Arena SND, em Assunção.

(Com Assessoria)