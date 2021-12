Empresário de Yuri Alberto abre o jogo sobre possível ida ao Palmeiras

O atacante Yuri Alberto, do Internacional, teve seu nome ligado a diversos clubes na última semana. Período em que o Palmeiras abriu conversas com o Colorado para tratar sobre o jogador, maso empresário do atleta, André Cury, falou sobre a possível transferência na terça-feira (21) e revelou o interesse pelo atleta de gigantes europeus, como Barcelona, Liverpool e Milan.

“O Yuri Alberto é um jogador que a Europa gosta muito, pelo estilo de jogo, estilo guerreiro e de trabalho. Fora de campo é um menino extraordinário. Tem o interesse de alguns clubes, tem o interesse de todos esses clubes citados (Barcelona, Milan, Liverpool e Palmeiras) e de outros mais. Tem o valor que o Internacional quer para negociar o atleta, mas eu acho que ele ainda vale mais pelo jogador que é. Estamos aqui aguardando o desenrolar das coisas, o futebol é muito dinâmico. Todos os clubes do Brasil tem interesse no Yuri, não é só o Palmeiras “, disse.

André ressaltou que, mesmo que o centroavante permaneça no Inter, não será fácil segurá-lo na janela de junho. “Pela minha experiência, eu diria que é muito difícil segurar o Yuri Alberto após a janela de julho. Acho que vai dar uma melhorada no mercado europeu, que está parado também há mais de um ano e meio, são três ou quatro janelas de transferência sem grandes movimentações na Europa. Mas eu também não vejo problema no jogador se mover internamente no mercado brasileiro, desde que se pague o preço justo, mas às vezes alguém não se sente seguro para esse tipo de operação. Estamos aí, trabalhando e esperando para ver o que vai acontecer”, completou.

(Com informações da Gazeta Esportiva)