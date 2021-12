Monumento “Carro de Boi” é revitalizado e preocupação agora é pela volta dos furtos

Foi entregue no dia de hoje (22) a reforma do Monumento aos Desbravadores – Carro de Boi após anos depredado. Com a revitalização da obra, a população campo-grande pode voltar a admirar a beleza icônica que marca a região central da cidade, bem ao lado do Horto Florestal. Entretanto, uma velha preocupação volta a ter destaque: os possíveis furtos que poderão ocorrer.

Na ocasião do relançamento, o prefeito de Campo Grande confirmou que irá pedir reforço da segurança à Sesdes (Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social). Antes do monumento reformado ser entregue, plantas e artefatos paisagísticos – como plantas – já não se encontravam no local.

Mesmo assim, para a criadora da obra, a artista Neide Ono, é gratificante ver seu trabalho mais uma vez restaurado. Entretanto, vale o recado: “gostaria de pedir a todos para que cuidem do patrimônio público, pois esse dinheiro poderia atender à população de outra maneira. O monumento é para ser respeitado. É com o nosso dinheiro que a obra foi refeita”, ressaltou.

Até os trabalhos neste ano, o “Carro de Boi” nunca tinha sido restaurado.

O monumento

O painel instalado em 1996 na confluência dos córregos Prosa e Segredo promove um registro histórico do início da ocupação de Campo Grande, por volta de 1872. O carro de boi representa a segunda viagem que o fundador da cidade, José Antônio Pereira e sua família, iniciaram para a formação do povoado.

O que antes era Mato Cortado virou uma cidade de proporções físicas, culturais e políticas: a nossa querida Campo Grande, capital do Estado de Mato Grosso do Sul.

O monumento mede 10 x 5 metros e fica localizado na Praça Nelly Martins, junto ao Parque Florestal Antonio de Albuquerque (Horto Florestal). A obra é composta por peças fundidas em alumínio e metal dourado sobre fundo de granito preto.