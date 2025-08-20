São Paulo avança na Libertadores, Fortaleza é eliminado e Fluminense garante vaga na Sul-Americana

A noite da terça-feira (19) foi marcada por fortes emoções no futebol sul-americano, com definições importantes para clubes brasileiros na Copa Libertadores e na Copa Sul-Americana.

No Morumbis, o São Paulo derrotou o Atlético Nacional (COL) por 4 a 3 nos pênaltis e garantiu vaga nas quartas de final da Libertadores. No tempo normal, a partida terminou em 1 a 1, com gols de André Silva, para o Tricolor, e Alfredo Morelos, para os colombianos.

O time paulista abriu o placar logo aos dois minutos de jogo, quando Cédric Soares cobrou escanteio, Alan Franco desviou e André Silva completou de cabeça. Na etapa final, Enzo Díaz cometeu pênalti em Morelos, que converteu. Na comemoração, Cardona provocou Ferraresi, recebeu o segundo amarelo e foi expulso, deixando o Nacional com um a menos.

Com a superioridade numérica, o São Paulo pressionou, mas parou em Ospina e perdeu boas chances com Ferreira e Luciano. A igualdade levou a disputa para os pênaltis. Rafael defendeu a cobrança de Uribe e manteve o time vivo. Lucas, Luciano e Enzo Díaz marcaram para o Tricolor, enquanto Campuzano, Morelos e Tesillo fizeram para os visitantes.

Na série alternada, Hinestroza acertou o travessão, e Cédric Soares converteu a batida decisiva, garantindo a festa no Morumbis. O São Paulo agora aguarda o vencedor de LDU x Botafogo, que se enfrentam na quinta-feira (21), no Rio de Janeiro.

Enquanto o São Paulo avançou, o Fortaleza deu adeus à Libertadores. O Leão do Pici foi derrotado por 2 a 0 pelo Vélez Sarsfield (ARG) no estádio José Amalfitani e eliminado da competição.

Após o empate sem gols na ida, o time argentino aproveitou o mando de campo e o gramado pesado pela chuva. Maher Carrizo abriu o placar aos sete minutos, desviando cruzamento da direita. Aos 28, Tomás Galván ampliou após erro da defesa tricolor.

No segundo tempo, o técnico Renato Paiva promoveu alterações ofensivas e o Fortaleza até levou perigo em chutes de Prior e Alanzinho, mas parou em Marchiori e na sólida defesa do Vélez. Sem reação, o time brasileiro se despediu da competição e volta atenções ao Brasileirão, onde luta contra o rebaixamento.

Pelo Maracanã, o Fluminense confirmou a classificação às quartas de final da Copa Sul-Americana ao vencer o América de Cali (COL) por 2 a 0, fechando o confronto em 4 a 1 no agregado.

Kevin Serna abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo, após receber lançamento de Hércules. No segundo tempo, Martinelli ampliou em cruzamento de Canobbio, aos 11 minutos.

O time de Fernando Diniz dominou a partida, controlou a posse de bola e não deu chances ao adversário. O público de 36.368 torcedores empurrou o Flu, que agora espera o chaveamento da próxima fase.

Com as definições da noite, o futebol brasileiro mantém representantes fortes nas duas competições continentais. São Paulo e Fluminense seguem vivos, enquanto o Fortaleza se despede do sonho internacional em 2025.

