Em menos de 2 horas, termina 1⁰ lote de inscrições para Corrida dos Poderes que serão reabertas 2ª

Os servidores atenderam a convocação e em menos de duas horas foi concluído o primeiro lote de inscrições para a 1ª Corrida dos Poderes que vai acontecer dia 28 de outubro. Por volta das 10 horas, 1.000 servidores se inscreveram.

Na próxima segunda-feira, dia 18, será reaberto os 2.º lote com mais mil vagas para servidores e o público em geral.

A Corrida dos Poderes será realizada no dia 28 de outubro, um sábado, Dia do Servidor Público. A abertura da arena será às 16h no estacionamento da Assembleia Legislativa, com shows, atrações para as crianças e sorteios de brindes. Também nesse local será dada largada para a corrida e caminhada às 17h30.

Na retirada do kit da corrida e da caminhada, os participantes terão de doar um brinquedo novo ou usado em bom estado de conservação.

Os brinquedos serão doados às crianças durante a Campanha de Natal, a ser realizada pelo Governo do Estado no final do ano.

A inscrição é de graça e no site estão disponíveis todas as informações sobre o evento que terá a modalidade de caminhada com 3 km e corrida em 5 km e 10 km. Em todas as modalidades a largada será do estacionamento da ALEMS. O percurso vai até a rotatória com a Avenida Fadel Dajher Lunes, subirá pela pista centro bairro da Avenida Desembargador José Nunes da Cunha; entra no Avenida dos Poetas até a Governadoria e faz o percurso de retorno até o estacionamento da ALEMS, no caso da caminhada.

Quem for participar da corrida de 5 km seguirá o mesmo percurso, seguindo até a rotatória em frente do bloco da Secretaria de Educação,fazendo o retorno pela outra pista da Avenida dos Poetas, volta pela pista bairro /centro da Avenida Desembargador José Nunes da Cunha até o estacionamento da ALEMS. Já os participantes da corrida de 10 km farão o mesmo trajeto, só que seguirão pela Avenida dos Poetas até chegar à rotatória com a Avenida Afonso Pena.

Faça sua inscrição Aqui

Lançamento

Presente ao lançamento da Corrida dos Poderes, realizada na Assembleia quarta-feira à noite, a triatleta Ingrid Ximenes buscou estimular a todos a participarem do evento. Para dar aquele ânimo a quem está titubeando em participar ou não do evento, a triatleta Ironman Full, Ingrid Ximenes, falou sobre a importância do esporte para a saúde e para a vida. Participante de prova de 13 horas do Ironman Full, com três quilômetros de nado no mar, 180 quilômetros numa bike e 42 quilômetros correndo, Ingrid falou com propriedade de quem tem fôlego para viver.

“Todo mundo pode correr. Quando eu comecei, não conseguia correr 200 metros, nem terminar uma quadra. Ficava ofegante”, contou. “Você não consegue ter felicidade se não tiver saúde. Quando você tem saúde transborda amor e alegria para as outras pessoas. Quem nunca correu precisa vivenciar isso. É extraordinário!”, encorajou Ingrid, que também é formada em Educação Física e especialista em Nutrição e Metabolismo.

Falando em nome de todos os deputados, o presidente da ALEMS, Gerson Claro, todos os 24 deputados abraçaram a ideia, lembrou que a iniciativa foi de duas mulheres: a Kátia Claro, sua esposa, e a primeira-dama do Estado, Mônica Riedel. As duas estão à frente da organização da Corrida dos Poderes.

“Estou muito empolgada com esse evento. Corrida é algo que eu gosto muito”, vibrou Mônica Riedel, que falou ao lado de Kátia Claro. “Não se trata apenas de uma corrida. Nessa ação, também há a preocupação com a saúde da população. Afinal, quando uma pessoa adota um hábito saudável, ela muda a sua vida”, acrescentou.

A fala da primeira-dama foi reforçada por Kátia Claro, que destacou, também, a participação dos três Poderes. “Houve envolvimento muito especial de todos. Cada um que representou algum órgão dos Poderes teve papel muito importante na concretização dessa ideia”, disse.

