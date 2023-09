Pix é o queridinho de todas as gerações!

Lançado há quase três anos, o Pix caiu no gosto dos brasileiros. A praticidade, a segurança e a acessibilidade conquistaram os mais diferentes públicos. Se antes houve a barreira da desconfiança, ela já não existe mais.

Uma pesquisa inédita feita pelo Serasa, aponta o Pix como o meio de pagamento mais utilizado entre as gerações Z(18 a 28 anos), Y(29 a 41 anos) e X(65 a 81 anos). Isso mesmo! Dos mais jovens aos mais velhos, quando o assunto é fazer pagamentos, o Pix é preferência nacional! Outro dado que também chama a atenção é sobre o costume de sacar dinheiro, que vem caindo em desuso entre todos os usuários, sobretudo entre os mais jovens.

A pesquisa apontou ainda uma informação surpreendente, tendo em vista o avanço digital dos últimos anos: os cadernos tradicionais, de papel, ainda são os mais usados para registrar os gastos mensais. E não é hábito do público mais velho, não! Este comportamento aparece na pesquisa como a preferência de organização financeira, em todas as faixas etárias.

Assuntos de interesse

Renda extra e educação financeira são os assuntos que estão no topo das buscas entre os mais jovens. Para os mais velhos, assuntos relacionados ao cenário econômico e às dívidas é que chamam mais a atenção.

A pesquisa faz parte da série “Serasa Comportamento” e apresenta outras informações sobre o relacionamento das gerações com o dinheiro. No total, 4.486 pessoas foram ouvidas no período de 4 a 20 de julho. Para conferir todos os insights e a pesquisa na íntegra, acesse aqui!

