Em jogo eletrizante de cinco gols, Gana vence Coreia e respira no Grupo H

Em uma partida eletrizante e com cinco gols, Gana venceu a Coreia do Sul por 3 a 2, na manhã de hoje, no estádio Education City, em partida valida pela segunda rodada de fase de grupos da Copa do Mundo.

O placar do confronto foi construído com gols de Salisu e Kudus (duas vezes), para os ganeses, e Cho Gue-Sung (duas vezes), para os coreanos. Com o resultado positivo, os comandados de Otto Addo estão na vice-liderança do Grupo H, com três pontos somados. A equipe de Gana ainda tem chances de classificação.

Do outro lado da tabela, os asiáticos somaram apenas um ponto neste mundial, e veem a vaga de classificação cada vez mais distante.

Portugal e Uruguai ainda se enfrentam na tarde de hoje (28), às 15h (horário de MS). Os coreanos voltam em campo para enfrentar os portugueses na próxima sexta-feira (2). Já os uruguaios enfrentam os africanos também no mesmo dia e horário.

