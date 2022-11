No centro da Capital torcedores lotam shopping e apostam em vitória do Brasil

Começa o 2º jogo da Seleção Brasileira de futebol pela Copa do Mundo de 2022, desta vez contra a seleção da Suíça e os campo-grandenses não fazem feio e vão para as ruas e bares da Capital Sul-mato-grossense, para curtir, tomar aquela cervejinha gelada, além de confraternizar com os amigos.

No começo da tarde desta segunda-feira (28), comerciários aproveitaram a folga no horário do jogo e se reuniram no Pátio Central Shopping, no centro de Campo Grande.

Junto a amigos de trabalho, a operadora de crédito, Estefani Claro, 25 anos, diz que a expectativa é de vitória e está confiante na conquista do título.

“Vitória com certeza. Dois a um eu acredito ser um placar ótimo para nossa seleção. Hoje é dia de alegria e de festa. É a primeira vez que venho aqui assistir até por conta de ser próximo do meu local de trabalho”, relatou.

No local os torcedores estão todos uniformizados e as cores da bandeira estampam a praça de alimentação, onde foram montados telões para quem chegar se aconchegar e assistir à partida.

O jogo, que começou ao meio-dia, hora local, e vai até próximo das 14h, levou para o centro na maioria os funcionários que trabalham na região e foram dispensados para assistirem o segundo jogo da seleção brasileira.

Por toda a cidade bares e outros locais montaram estruturas para receber o público para a transmissão da copa e nos jogos do Brasil recebem um número expressivo de pessoas. É o caso da vendedora Jenifer Carvalho, 27 anos, que se juntou a amigas de loja e foi de verde e amarelo torcer para a seleção.

“Trabalho no comércio aqui do centro. Estamos toda a turna lá da loja. Meu palpite é de 3×1 para o Brasil e esse ano o Exa vem”, afirmou a vendedora.

Com informações da repórter Camila Farias.