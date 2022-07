Em jogo de seis gols, São Paulo arranca empate contra o Internacional

São Paulo e Internacional empataram por 3 a 3 em um jogo empolgante nesta quarta-feira (21), no Beira-Rio. O colorado esteve na frente do placar três vezes, mas o tricolor buscou a igualdade em todas elas. A partida foi válida pela 18º rodada do Brasileirão.

Fim do jogo em Porto Alegre #INTxSPFC (3-3) ⚽⚽ Nikão

⚽ Luciano#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/Yxp0WuCr7y — São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 21, 2022

Os gols foram marcados por Pedro Henrique, duas vezes, e Edenilson pelo time Gaúcho. Já pelos visitantes, o recuperado Nikão fez dois gols e Luciano completou. Foi o décimo empate do São Paulo no Brasileirão. O time ocupa o 10º lugar com 25 pontos. Já o Inter segue brigando entre os primeiros, com 30 pontos, em sexto.

Como foi o jogo

Assim como os recentes jogos, o São Paulo foi a Porto Alegre desfalcado. A defesa da equipe foi formada por jogadores da base, a exceção de Rafinha. Inclusive, alguns entrando pela primeira vez como titular.

O Internacional conseguiu explorar os espaços deixados pelo tricolor. Pedro Henrique foi o destaque da partida e o que mais criou oportunidades. Além dos dois gols que marcou, sua função foi desestabilizar a defesa rival e usar as costas de Marcos Guilherme, que atuou como ala pela esquerda.

A quantidade de espaços que o Inter conseguiu foi igual a quantidade de espaços que deu ao São Paulo. Na esquerda defensiva, o encaixe entre De Pena e Moisés não foi bem feito. Por ali, os deslocamentos de Igor Vinícius e Rodrigo Nestor ocasionaram falhas e gols.

O diferencial do São Paulo foi justamente em jogadores de velocidade. Nikão ao lado do Luciano e, Igor Vinícius, explorando as costas da defesa, aceleraram o jogo.

Graças a esse encaixe na frente, o São Paulo conseguiu sair com um resultado que deve ser muito comemorado, apesar da queda na tabela do Campeonato Brasileiro. O objetivo é manter o clube sem complicações no Brasileiro, para explorar ao máximo as copas.

Pós jogo

Em entrevista coletiva, o técnico Rogério Ceni ressaltou a garra são paulina do elenco atual. Ele também lembrou a idade dos jogadores que entraram em campo.

“Eu gosto muito dos caras que trabalham comigo. Eles deixam tudo dentro de campo. E eu fazia o meu melhor. É o que peço pra eles: se estiverem cansados, peçam para ficar fora. Quando se propõe em entrar em campo, tem que fazer o melhor”

“É um time que tem muitos jogadores de 18, 20 anos. Contra o Atlético-MG, tinha cinco ou seis jogadores jovens assim. Mas eles têm desejo, alma. Acho que hoje eles têm uma visão diferente da vida” – acrescentou.

Com inúmeros problemas financeiros que impedem o clube de realizar grandes contratações, o elenco atual vai dando provas de que tem muita vontade de levar o São Paulo novamente ao topo. As baixas semana após semana, porém, podem custar caro.

Deixar tudo em campo, independente das circunstâncias! Isso é São Paulo! 💪#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/5Hj5mcnStI — São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 21, 2022

