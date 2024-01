Menina de 2 anos morre afogada em piscina durante festa de família

Uma criança de apenas dois aos morreu após cair em uma piscina, durante evento de família, que era realizado em um rancho em Coxim, município a 250 quilômetros de Campo Grande. A família é de São Gabriel do Oeste e estava reunida para comemorar o aniversário da avó da vítima.

Segundo informações do portal Coxim Agora, um convidado da festa havia fraturado o braço, após cair durante uma partida de vôlei. A família foi socorrer o jovem e, distraídos, não perceberam o momento em que a criança caiu na piscina.

Uma tia encontrou a criança afogada dentro da piscina. A família ainda levou a vítima para o Pronto Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura, em busca de socorro, mas a equipe médica declarou a morte da criança. O corpo da menina foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Coxim onde foi submetido a um exame necroscópico e em seguida foi liberado para a família realizar o velório e sepultamento.

Serviço

No caso de afogamento, a primeira atitude deve ser retirar a criança da água e entrar em contato com o Corpo de Bombeiros via número de telefone 193. O socorro será encaminhado e os militares aconselharão os pais ou responsáveis como proceder nos primeiros socorros.