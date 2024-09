Brasil perde para o Paraguai e cai para a 5ª posição nas Eliminatórias da Copa de 2026

Em uma noite marcada por uma atuação apagada, a seleção brasileira foi derrotada por 1 a 0 pelo Paraguai, na noite desta terça-feira (10), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pela 8ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O confronto, que foi transmitido ao vivo pela Rádio Nacional, resultou em um revés significativo para o Brasil, que agora ocupa a 5ª posição na classificação, com 10 pontos.

A liderança das Eliminatórias permanece com a Argentina, que soma 18 pontos, mesmo após a derrota para a Colômbia por 2 a 1 nesta quarta-feira. A Colômbia, com 16 pontos, é a vice-líder.

Em uma tentativa de melhorar o desempenho de sua equipe, o técnico Dorival Júnior fez uma alteração na escalação inicial, colocando o jovem atacante Endrick no lugar de Luiz Henrique. No entanto, essa mudança não trouxe o resultado esperado. O Brasil apresentou um futebol aquém do esperado no primeiro tempo, enfrentando um Paraguai que investiu na força física e fechou os espaços, dificultando as ações da seleção brasileira.

O gol paraguaio veio aos 18 minutos do primeiro tempo, quando o volante Diego Gómez marcou um belo gol de três dedos da entrada da área, sem chances para o goleiro Alisson. Com dificuldades para criar jogadas, o Brasil pouco ameaçou e terminou a primeira etapa em desvantagem.

No segundo tempo, Dorival Júnior tentou reverter a situação com novas substituições, o que resultou em uma leve melhora no desempenho da equipe. Luiz Henrique e João Pedro protagonizaram alguns bons lances, mas insuficientes para mudar o placar. O Brasil, apesar do esforço, saiu derrotado de campo e agora precisa se recuperar para voltar à zona de classificação direta para a Copa do Mundo.

A seleção brasileira enfrenta uma fase crítica nas Eliminatórias, e a pressão sobre o técnico Dorival Júnior aumenta, com a necessidade urgente de resultados positivos nas próximas rodadas para garantir a vaga no Mundial de 2026.

