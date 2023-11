Eco Pantanal Extremo 2023: Inscrições para o maior evento de esportes de aventura do centro-oeste estão abertas

Corumbá se prepara para receber o Eco Pantanal Extremo 2023 – Jogos de Aventura, o maior evento de esportes de aventura do centro-oeste, que acontecerá de 15 a 17 de dezembro. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas exclusivamente pelo site do evento: (www.ecopantanalextremo.com).

O Eco Pantanal Extremo é uma realização da Prefeitura de Corumbá, através da Fundação de Esportes (Funec), em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania – (Setescc)/Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). As Federações Estaduais de Ciclismo, Atletismo, Stand Up Paddle, Desportos Aquáticos e Tiro Prático também são colaboradoras do evento.

Com vagas limitadas em todas as modalidades, os interessados têm a oportunidade de participar das provas de Tiro Prático, Maratona Aquática, Mountain Bike, Canoagem, Corrida de Trilha e Stand Up Paddle.

Todas as provas do Eco Pantanal Extremo 2023 serão coordenadas pelas respectivas Federações Estaduais de cada modalidade, com a Funec assumindo a coordenação geral do evento. Confira a programação completa:

Entrega dos Kits:

15/12/2023 – 08h às 18h

Local: Centro de Convenções do Pantanal – Porto Geral

Stand Up Paddle Amador:

15/12/2023 – 15h

Local: Prainha do Porto Geral

Corrida de Trilha:

16/12/2023 – 7h

Local: Porto Geral

Tiro Prático:

16/12/2023 – 8h

Local: Stand de Tiro

Stand Up Paddle:

16/12/2023 – 7h

Local: Prainha do Porto Geral

Canoagem:

16/12/2023 – 14h

Local: Prainha do Porto Geral

Maratona Aquática:

17/12/2023 – 7h

Local: Prainha do Porto Geral

MTB (Mountain Bike):

17/12/2023 – 7h

Local: Porto Geral de Corumbá

Os participantes devem ficar atentos ao cronograma e garantir suas inscrições.

Com informações da Prefeitura de Corumbá

