É penta! Brasil bate a Argentina e leva ouro no futebol de cinco

Cinco edições do futebol de cinco em Paralimpíadas e pela quinta vez o Brasil conquistou a medalha de ouro. A seleção entrou em campo neste sábado, pela final da modalidade nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, e venceu a Argentina por 1 a 0. Nonato marcou o gol do título para os brasileiros.

Depois de um primeiro tempo sem gols, o segundo tempo perdeu um pouco mais de ritmo devido a forte chuva que caiu na arena Aomi. A primeira grande chance da etapa final, com Nonato, após boa jogada e chute no canto para a defesa de Lencina.

Restando sete minutos para o fim do jogo, Nonato apareceu novamente, mas dessa vez, para marcar o gol da vitória do Brasil. O brasileiro recebeu no campo de defesa, driblou todos os adversários argentinos e chutou de esquerda, forte, no ângulo do arqueiro argentino, que nada pôde fazer.

O futebol para deficientes visuais, também conhecido como futebol para cegos e futebol de 5, é uma adaptação do futebol para atletas com deficiências visuais. O desporto, governado pela Federação Internacional dos Desportos para Cegos é jogado com regras da FIFA modificadas. Acesse também: Brasil leva bronze nos 100 metros borboleta

(Com informações da Revista Lance!)