Douradão é o primeiro estádio a ser confirmado para o Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2024

O Dourados Athletic Club (DAC) tornou-se o primeiro clube a atender todas as obrigações necessárias para sediar seus jogos no Estádio Douradão durante o Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2024. Em uma cerimônia realizada nesta quinta-feira (30), o presidente do clube, Marcos Araújo, formalmente entregou os documentos exigidos, consolidando a participação do DAC na competição que tem previsão de início para os dias 20 ou 21 de janeiro.

Os requisitos, conforme estabelecido pela Portaria nº 55, abrangem uma extensa lista de documentos, entre eles: Autorização de uso do estádio, Laudo da Polícia Militar, Laudo do Corpo de Bombeiros, Laudo de engenharia, Alvará de funcionamento, Laudo de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas), Contratos com orientadores de público, brigadistas, gerente de segurança, empresa de ambulância, enfermagem e médico, além do contrato com a empresa de segurança.

O vice-presidente e coordenador de competições da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Marco Tavares, destacou a importância da iniciativa do DAC. “O Dourados foi o primeiro clube a cumprir a determinação legal para participar do campeonato, seguindo a nova legislação do Ministério dos Esportes”, afirmou Tavares.

A conquista conta com a colaboração entre o DAC e a Prefeitura de Dourados, que trabalharam em conjunto para antecipar a preparação dos laudos, conforme as novas normas. O presidente Marcos Araújo comemorou a realização desse trabalho. “Esse ano conseguimos dar sequência no trabalho que havia sido feito junto com a Prefeitura e antecipamos a preparação dos laudos, já dentro das novas normas. Ao contrário das outras temporadas, desta vez vamos contar com a torcida douradense desde o primeiro jogo ao nosso lado”, disse Araújo.

O prefeito Alan Guedes expressou seu entusiasmo, esperando novamente poder acompanhar a torcida nas arquibancadas. “Esse trabalho é fundamental para que o clube possa se preocupar com outras obrigações. Vamos ter o Douradão pronto para o Campeonato Estadual desde o primeiro jogo e, mais uma vez, torcer pelo DAC como fizemos esse ano, levando os jovens torcedores para o estádio”, afirmou Guedes.

Luís Arthur Spinola Castilho, diretor-presidente da Fundação de Esportes de Dourados (Funed), ressaltou a importância do esforço conjunto. “Foi um trabalho bem articulado entre a Prefeitura e o clube. Garantir o acesso da população a este espetáculo nos dá uma sensação de dever cumprido para com os douradenses.”

O Campeonato Sul-Mato-Grossense 2024 está programado para iniciar entre os dias 20 e 21 de janeiro. Na próxima terça-feira (5), os clubes participantes, incluindo o DAC, se reunirão na sede da FFMS, em Campo Grande, para o Conselho Arbitral. Além do DAC, participam o Costa Rica EC (atual campeão), Operário FC, Novo FC, Aquidauanense FC, Coxim AC e Ivinhema FC, além de três clubes provenientes da Série B, atualmente na fase semifinal.

Com informações da Prefeitura de Dourados

